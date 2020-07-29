Прокурор Киева: я уволился из Офиса президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется

Прокурор Киева Олег Кипер подтверждает факт работы внештатным советником главы Офиса президента до выполнения решения суда о восстановлении его в органах прокуратуры и подчеркивает, что термин "люстрированный" к нему уже не применяется.

"После люстрации для меня, как и для моей семьи, были тяжелые времена... В 2016 году я получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, после этого основал адвокатское объединение… С апреля 2019 оказывал профессиональную помощь Офису президента по вопросам деятельности правоохранительных органов. И уже к началу 2020 года получил предложение стать одним из внештатных советников на общественных началах главы Офиса президента. В должности советника также консультировал по вопросам деятельности правоохранительных органов", - рассказал Кипер в эксклюзивном блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Кипер подчеркнул: "Уволился я из Офиса президента после исполнения решения суда о моем восстановлении в органах прокуратуры".

Отвечая на вопрос о том, как реагирует на выпады о назначении "люстрированного" на должность прокурора Киева, Кипер сказал: "В сентябре 2019 года суд признал, что увольнение меня с должности в соответствии с законом "Об очищении власти" незаконно и безосновательно. Никаких фактов незаконных действий с моей стороны или помощи в узурпации власти не было, люстрация состоялась исключительно из-за занятия должности, указанной в законе".

"Суд, признав, что люстрация в отношении меня было незаконной, также обязал исключить мою фамилию из списка люстрированных лиц министерства юстиции. Поэтому ко мне термин "люстрированный" уже не применяется", - подытожил он.



Полный текст блиц-интервью с Кипером будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"