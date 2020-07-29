Политика

11:54 29.07.2020

Украина будет делать всё для соблюдения перемирия, остальное зависит от Российской Федерации - Зеленский

1 мин читать
Украина будет делать всё для соблюдения перемирия, остальное зависит от Российской Федерации - Зеленский

Украина будет делать всё для соблюдения перемирия, остальное зависит от Российской Федерации, ее приверженности достигнутым договоренностям и декларациям о желании прекратить войну на Донбассе, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет никаких единичных выстрелов? Нет. Потому что они есть, они существуют. Потому что у нас 400 с лишним километров линии разграничения, и проконтролировать всё очень сложно", - сказал он на брифинге в среду после посещения больницы "Охматдет".

Зеленский указал, что в случае серьезных атак, обстрелов и нарушения тех договоренностей, которые были достигнуты, украинские военные будут очень мощно отвечать, и они об этом знают.

"Мы будем делать всё, чтобы сохранить перемирие. Сегодня мы выполняем это стопроцентно – не на 99,9%, а на 100%. Я благодарен всем, кто это делает, и за это отвечает. Что касается той стороны, то всё будет зависеть, я уверен, от Российской Федерации, сможет ли она так же всё контролировать, и смогут ли они придерживаться тех договоренностей, которые у нас были. Мы увидим. Если та сторона действительно хочет прекращения войны, о чем они постоянно говорят, мы это с вами будем чувствовать", - подчеркнул он.

Теги: #рф #зеленский #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:41 29.07.2020
Зеленский: новым главой делегации Украины в ТКГ может стать Резников, Леонид Кравчук, есть еще претенденты

Зеленский: новым главой делегации Украины в ТКГ может стать Резников, Леонид Кравчук, есть еще претенденты

09:48 29.07.2020
Зеленский поздравил военнослужащих ССО ВСУ с профессиональным праздником

Зеленский поздравил военнослужащих ССО ВСУ с профессиональным праздником

07:32 29.07.2020
За текущие сутки обстрелов в районе проведения ООС не зафиксировано – штаб ООС

За текущие сутки обстрелов в районе проведения ООС не зафиксировано – штаб ООС

18:35 28.07.2020
Российские наемники один раз открывали огонь на Донбассе с начала суток

Российские наемники один раз открывали огонь на Донбассе с начала суток

15:29 28.07.2020
Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Кирилича послом в Боснии и Герцеговине по совместительству – указ

Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Кирилича послом в Боснии и Герцеговине по совместительству – указ

15:18 28.07.2020
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

13:20 28.07.2020
За нынешние сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

За нынешние сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

13:03 28.07.2020
Кучма прекратил работу в ТКГ

Кучма прекратил работу в ТКГ

12:53 28.07.2020
Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью – указ

Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью – указ

10:21 28.07.2020
Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому

Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: новым главой делегации Украины в ТКГ может стать Резников, Леонид Кравчук, есть еще претенденты

Кучма прекратил работу в ТКГ

Европейские дипломаты и депутаты ЕП выразили надежду на прекращение огня на Донбассе

Резников: РФ не хочет гарантировать перемирие на Донбассе, но знает, что несет за это ответственность и подвергается санкциям

Резников считает, что пока не стоит говорить о срыве перемирия, а случаи нарушения должны расследоваться с участием ОБСЕ и в будущем СЦКК

ПОСЛЕДНЕЕ

Иран испытал баллистические ракеты, что заставило США объявить тревогу на двух военных базах

Корниенко стал руководителем кампании "Слуги народа" на местных выборах

Турция защищает объекты культурного наследия христианства - Эрдоган

Саакашвили предлагает вынести на референдум вопрос ликвидации КС и создания Конституционной палаты в Верховном суде

Саакашвили предлагает создать единый орган контроля над судами

Замглавы МИД Боднар обсудил с послом Азербайджана вопрос безопасности на Южном Кавказе

Польша, Литва и Украина создали "Люблинский треугольник" – Кулеба

Шмыгаль во вторник с рабочим визитом посетит Полтавскую область

Порошенко заявил, что развитие ПЦУ – необратимый процесс и гордится "делом о Томосе"

Офис Зеленского и премьер Шмыгаль поздравили украинцев с Днем Крещения Киевской Руси-Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА