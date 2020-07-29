Политика

11:41 29.07.2020

Зеленский: новым главой делегации Украины в ТКГ может стать Резников, Леонид Кравчук, есть еще претенденты

1 мин читать
Зеленский: новым главой делегации Украины в ТКГ может стать Резников, Леонид Кравчук, есть еще претенденты

Новым главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать нынешний первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Украины Алексей Резников, первый президент Украины Леонид Кравчук, также рассматривается еще ряд кандидатур, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация", - сказал он на брифинге в среду после посещения больницы "Охматдет".

По его словам, все рассматриваемые кандидатуры будут в той или иной мере участвовать в работе по достижению мира на Донбассе или в роли советника, или в других ролях.

Теги: #ткг #зеленский #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:54 29.07.2020
Украина будет делать всё для соблюдения перемирия, остальное зависит от Российской Федерации - Зеленский

Украина будет делать всё для соблюдения перемирия, остальное зависит от Российской Федерации - Зеленский

09:48 29.07.2020
Зеленский поздравил военнослужащих ССО ВСУ с профессиональным праздником

Зеленский поздравил военнослужащих ССО ВСУ с профессиональным праздником

15:29 28.07.2020
Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Кирилича послом в Боснии и Герцеговине по совместительству – указ

Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Кирилича послом в Боснии и Герцеговине по совместительству – указ

15:18 28.07.2020
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

13:03 28.07.2020
Кучма прекратил работу в ТКГ

Кучма прекратил работу в ТКГ

12:53 28.07.2020
Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью – указ

Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью – указ

10:21 28.07.2020
Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому

Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому

09:43 28.07.2020
Офис Зеленского и премьер Шмыгаль поздравили украинцев с Днем Крещения Киевской Руси-Украины

Офис Зеленского и премьер Шмыгаль поздравили украинцев с Днем Крещения Киевской Руси-Украины

18:33 27.07.2020
Google оставит сотрудников на "удаленке" до июля 2021 г

Google оставит сотрудников на "удаленке" до июля 2021 г

18:22 27.07.2020
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина будет делать всё для соблюдения перемирия, остальное зависит от Российской Федерации - Зеленский

Кучма прекратил работу в ТКГ

Европейские дипломаты и депутаты ЕП выразили надежду на прекращение огня на Донбассе

Резников: РФ не хочет гарантировать перемирие на Донбассе, но знает, что несет за это ответственность и подвергается санкциям

Резников считает, что пока не стоит говорить о срыве перемирия, а случаи нарушения должны расследоваться с участием ОБСЕ и в будущем СЦКК

ПОСЛЕДНЕЕ

Турция защищает объекты культурного наследия христианства - Эрдоган

Саакашвили предлагает вынести на референдум вопрос ликвидации КС и создания Конституционной палаты в Верховном суде

Саакашвили предлагает создать единый орган контроля над судами

Замглавы МИД Боднар обсудил с послом Азербайджана вопрос безопасности на Южном Кавказе

Польша, Литва и Украина создали "Люблинский треугольник" – Кулеба

Шмыгаль во вторник с рабочим визитом посетит Полтавскую область

Порошенко заявил, что развитие ПЦУ – необратимый процесс и гордится "делом о Томосе"

Нидерланды не признают Крым российским и продолжат давлению на РФ

Украина будет оповещать ОБСЕ о случаях нарушения перемирия на Донбассе

Хорватия поддерживает решение ТКГ о прекращении огня на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА