Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Кирилича послом в Боснии и Герцеговине по совместительству – указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил дипломата, посла Украины в Хорватии Василия Кирилича также послом Украинского государства в Боснии и Герцеговине

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Хорватия Кирилича Василия Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству", - говорится в указе президента №296/2020, обнародованном во вторник на сайте президента.