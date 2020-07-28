Политика

14:24 28.07.2020

Саакашвили предлагает вынести на референдум вопрос ликвидации КС и создания Конституционной палаты в Верховном суде

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Саакашвили предлагает вынести на референдум вопрос ликвидации КС и создания Конституционной палаты в Верховном суде

Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили предлагает вынести на всеукраинский референдум вопрос ликвидации Конституционного суда Украины (КС) и создания Конституционной палаты в Верховном суде.

"Конституционный суд в теперешней форме вообще не нужен. Мы предлагаем вынести на референдум вопрос упразднения нынешнего Конституционного суда и создания Конституционной палаты в Верховном суде Украины", - сказал он в видеопрезентации предлагаемых изменений в судебной системе Украины, размещенной на Фейсбук-странице Офиса простых решений и результатов.

Теги: #саакашвили #суд #кс
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