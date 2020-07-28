Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили предлагает создать единый орган контроля над судами и упразднить Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Государственную судебную администрацию.

"Мы предлагаем убрать множественность системы контроля судов, убрать Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Государственную судебную администрацию, и создать единый орган судебного контроля", - сказал он в видеопрезентации предлагаемых изменений в судебной системе Украины, размещенной на Фейсбук-странице Офиса простых решений и результатов.

Саакашвили указал, что этот орган будет заниматься переаттестацией и подбором судей; рассмотрением дисциплинарных жалоб; мониторингом добропорядочности судей; и материально-техническим обеспечением судей.