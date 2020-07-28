Политика

12:33 28.07.2020

Замглавы МИД Боднар обсудил с послом Азербайджана вопрос безопасности на Южном Кавказе

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Замглавы МИД Боднар обсудил с послом Азербайджана вопрос безопасности на Южном Кавказе

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова в ходе встречи обсудили развитие украинско-азербайджанского стратегического партнерства и вопрос безопасности на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с развитием украинско-азербайджанского стратегического партнерства и ситуацией с безопасностью на Южном Кавказе, в частности недавнее обострение на границе между Азербайджаном и Арменией.

Так, Боднар поблагодарил посла за обращение к азербайджанской общине в Украине с призывом к сдержанности и взвешенности. Он также добавил, что на сегодняшний день важно приложить все усилия для поддержания межнационального мира в Украине.

Дипломаты также обсудили углубление политического взаимодействия и реализацию проектов в торгово-экономической сфере.

"Состоялся также обмен мнениями относительно активизации взаимодействия в рамках ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие – ИФ), где председательствует Азербайджанская Республика", - говорится в сообщении.

Теги: #кавказ #азербайджан #боднар #мид
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