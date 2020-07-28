Офис Зеленского и премьер Шмыгаль поздравили украинцев с Днем Крещения Киевской Руси-Украины

В Украине отмечают День Крещения Киевской Руси-Украины.

"1032 года назад равноапостольный князь Владимир Великий заложил фундамент единства нашего государства, дальнейшего развития и процветания. Именно утверждение христианских ценностей - идеалов добра, справедливости и мира - стало важным указателем на пути украинского народа к обретению независимости. И именно эти ценности закаливают наш народ в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины", - отмечается в поздравлении Офиса президента, размещенном в соцсетях.

В ОП также подчеркнули, что "принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив глубокие традиции политической и правовой культуры".

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Крещение Киевской Руси-Украины "задало вектор развития нашего народа на тысячелетия вперед".

Премьер пожелал, чтобы духовная мощь наполняла всех украинцев верой в мирную и непобедимую Украину.