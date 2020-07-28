Политика

01:19 28.07.2020

Нидерланды не признают Крым российским и продолжат давлению на РФ

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Нидерланды не признают Крым российским и продолжат давлению на РФ

Посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол заявил, что Нидерланды не собираются признавать аннексию АР Крым Россией, считая ее нарушением международного права, а также будет продолжено международное давление на РФ, сообщает пресс-служба посольства на странице в Фейсбуке.

"Нидерланды не признают аннексию Крыма и считают ее нарушением международного права. Будем поддерживать действующие санкции до тех пор, пока нарушения не прекратятся и Минские договоренности не будут полностью выполнены", - подчеркнул де Мол

"Благодаря нашему правозащитному фонду мы поддерживаем адвокатов, гражданских активистов и семьи политзаключенных на местах, и мы продолжим оказывать международное давление на Россию, согласно нашей политике", - добавил он.

Теги: #рф #нидерланды #крым #давление #украина
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