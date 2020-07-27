Политика

21:57 27.07.2020

Хорватия поддерживает решение ТКГ о прекращении огня на Донбассе

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Хорватия поддерживает решение ТКГ о прекращении огня на Донбассе

Хорватия приветствует полное и всеобъемлющее соглашение Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на востоке Украины, заключенное 27 июля, сообщила пресс-служба министерства иностранных и европейских дел Хорватии в Twitter.

"Мы полностью поддерживаем дипломатические усилия и соглашения, целью которых является содействие реализации Минских соглашений и в конечном итоге содействие взаимному доверию, сотрудничеству и миру в регионе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Ряд европейских политиков возлагают ответственность за обеспечение перемирия на востоке Украины на российскую сторону, при этом выражают надежду, что российские наемники на Донбассе будут придерживаться достигнутых соглашений.

В 00:01 понедельника на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон. Соответствующего соглашения 22 марта достигла Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Теги: #реакция #хорватия #украина #донбасс
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