Политика

21:21 27.07.2020

Киев передал МИД РФ ноту протеста в связи с проведением так называемого "парада" во временно оккупированном Севастополе

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Киев передал МИД РФ ноту протеста в связи с проведением так называемого "парада" во временно оккупированном Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в МИД России в связи с проведением так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе 26 июля 2020 года, а также осудило милитаризацию Крыма, сообщила пресс-служба МИД.

"Украина осуждает противоправное демонстрацию Российской Федерацией своей "военной мощи", а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных Российской Федерацией территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь, что составляет существенную угрозу региональной безопасности. Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины. Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", - говорится в сообщении.

В министерстве такие действия расценивают, как очередное нарушение со стороны России норм международного права, в частности, многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также украинского законодательства.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что "циничная организация "парада" оккупационного флота является очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях".

Теги: #крым #рф #украина #нота_протеста
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