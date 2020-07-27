Польша надеется, что режим прекращения огня на Донбассе будет действовать, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, подчеркнув, что Варшава, как и ранее, будет поддерживать территориальную целостность и независимость Украины.

"Я передал господину министру (иностранных дел Украины Кулебе - ИФ), что Польша, как всегда, непременно будет поддерживать территориальную целостность и независимость Украины в границах, принятых международным законодательством, как в двусторонних, так и международных отношениях. Я выразил надежду, что последние договоренности о прекращении огня на линии столкновения, достигнутые во время встречи Трехсторонней контактной группы, будут придерживаться", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Варшаве в понедельник.

Чапутович добавил, что Польша подтвердила свою позицию, что конфликт должен быть решен мирным и дипломатическим путем. Кроме того, он отметил, что Польша с января будет председательствовать в ОБСЕ.

"Это решение о прекращении огня имеет очень важное значение. Мы надеемся, что его будут придерживаться", - пояснил он.