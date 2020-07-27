Политика

19:27 27.07.2020

Украина ожидает, что Польша будет одним из лидеров процесса деоккупации Крыма - Кулеба

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Украина ожидает, что Польша будет одним из лидеров процесса деоккупации Крыма - Кулеба

Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет одним из лидеров процесса деоккупации Крыма, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Отдельно я сегодня проинформировал своего польского коллегу о намерениях Украины основать международную платформу о деоккупации Крыма. Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, но и одним из лидеров этого процесса", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве в понедельник.

Украинский министр подчеркнул, что для этого у польских коллег есть все возможности.

"Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной оккупации Крыма РФ", - добавил он.

Теги: #крым #деоккупация #польша
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