Украина ожидает, что Польша будет одним из лидеров процесса деоккупации Крыма - Кулеба

Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет одним из лидеров процесса деоккупации Крыма, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Отдельно я сегодня проинформировал своего польского коллегу о намерениях Украины основать международную платформу о деоккупации Крыма. Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, но и одним из лидеров этого процесса", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве в понедельник.

Украинский министр подчеркнул, что для этого у польских коллег есть все возможности.

"Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной оккупации Крыма РФ", - добавил он.