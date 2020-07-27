Европейские дипломаты и депутаты ЕП выразили надежду на прекращение огня на Донбассе

Ряд европейских политиков возлагают ответственность за обеспечение перемирия на востоке Украины на российскую сторону, при этом выражают надежду, что российские наемники на Донбассе будут придерживаться достигнутых соглашений.

"Мы видели это (прекращение огня - ИФ) и ранее, однако надеемся, что в этот раз оно будет работать. "Ключ" (к перемирию – ИФ), как всегда, находится в Москве", - написал бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье вечером.

"Надеюсь, что на этот раз достигнутые соглашения будет соблюдать и Россия, и ее местные наемники", - написал в Twitter депутат Европейского парламента Михаил Галер.

В свою очередь, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон сохранят жесткую линию с президентом РФ Владимиром Путиным для обеспечения мира на востоке Украины.

"Прекращение огня на Донбассе начинается в эту полночь? Мы должны молиться, чтобы это произошло. Это будет самым большим достижением президента Владимира Зеленского и лучшими новостями для всех украинцев и европейцев. Мы также должны молиться, чтобы Меркель и Макрон оставались жесткими в отношении Путина, так как ключ к миру находится у него", - написал депутат в Twitter.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в своем микроблоге подчеркнула, что ожидает от российской стороны влияния на своих наемников: "Хорошо видеть договоренность на уровне ТКГ о дополнительных мерах для перемирия. Очень надеюсь, что они будут воплощены и мирные жители на Донбассе увидят устойчивое уменьшение насилия. РФ должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает".

В то же время, депутат Европарламента Витольд Ващиковский российские заявления подверг сомнению. "Это (перемирие на Донбассе – ИФ) хорошая новость. Хотя, это не впервые. Можем ли мы верить Путину? Можем ли мы доверять участникам нормандского формата, что они удержат Путина от новой маленькой успешной военной авантюры?", - написал он в своем Twitter в понедельник.

Его коллега Анна Фотыга высказала надежду, что новое перемирие послужит первым шагом к реинтеграции территории Украины.

"С 2014 года возглавляемые Россией сепаратисты стали причиной гибели и страданий тысяч украинских солдат и мирных жителей. Сегодня мы наблюдаем новую попытку установить долгосрочное прекращение огня, которое должно послужить первым шагом к восстановлению полного контроля Украины над всей ее территорией, включая Крым", - написала она в микроблоге.

Ожидания об успешном перемирии на Донбассе в своем микроблоге высказал пресс-секретарь Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Михаил Боцюркив: "Десятки предыдущих раз прекращений огня не происходило. Будем надеется, что сейчас это случится".

В свою очередь, посол Канады в Украине Лариса Галадза написала: "Уставшие от войны люди Донбасса ждут. Мир наблюдает. Время пришло".

"Менее чем через час соглашение о прекращении огня вступит в силу на востоке Украины. Тогда мы увидим, у кого есть воля и сила, чтобы противостоять его нарушению, и мужество сделать смелый шаг к миру", - написала она в Twitter в понедельник вечером.

Как сообщалось, в 00:01 понедельника на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон. Соответствующего соглашения 22 марта достигла Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины.