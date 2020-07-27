Политика

16:57 27.07.2020

Резников считает, что пока не стоит говорить о срыве перемирия, а случаи нарушения должны расследоваться с участием ОБСЕ и в будущем СЦКК

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Резников считает, что пока не стоит говорить о срыве перемирия, а случаи нарушения должны расследоваться с участием ОБСЕ и в будущем СЦКК

Вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников считает, что пока не стоит говорить о "нарушении перемирия", а случаи выстрелов, о которых появляется информация, должны расследоваться и объясняться с участием представителей ОБСЕ и в будущем Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), который следует восстановить.

"Сейчас всех беспокоит информация о том, что якобы имели место выстрелы. Точное подтверждение, какие и где, ждем. Но я бы предложил говорить о том, что это не означает нарушение перемирия, это означает, что есть факты нарушений, и об этом, в том числе, как раз и идет речь в дополнительных мерах, которые были согласованы на Трехсторонней контактной группе давеча", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Резников пояснил, что выстрелы как раз предусмотрены как "случай, который подлежит расследованию, и либо привлечению к дисциплинарной ответственности, если это злоумышленное нарушение". "Если это ошибка, случайность, - тогда объяснение этого с участием СММ ОБСЕ и в будущем восстановленному, я надеюсь, полноценному составу СЦКК", - отметил он.

Резников указал, что линия разграничения сторон конфликта на Донбассе весьма протяженная, вдоль которой в окопах и блиндажах находятся военные люди с оружием, которые за шесть лет войны привыкли только отвечать на огонь. "И сегодня это не сразу, не за один день, с 0:01 объявили и прямо всё сразу получается. Конечно же, это серьезная кропотливая работа офицеров, объяснение того, что надо научиться иначе реагировать. Потому что случайный шум ночью или треск не означает повод открывать огонь в ответ. В этом задача и так начинает работать перемирие", - рассказал он.

Вице-премьер пока оптимистично смотрит на ситуацию и считает, что остается шанс на достижение перемирия, но при этом он подчеркнул, что если будут не случайные, единичные нарушения режима тишины, а реальная агрессия, нарушающая согласованные в рамках ТКГ дополнительные меры, то украинские военные воспользуются ст. 40 Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях ведения войны. Он напомнил, что в ней четко сказано, что если одна из сторон нарушает перемирие, то другая имеет право на автоматический выход из него и возобновление военных действий.

Резников также отметил, что уже примерно год ведутся переговоры в разных вариациях, в том числе на группе по безопасности ТКГ, о том, что все предыдущие случаи перемирия не срабатывали, нужно было проанализировать причины и постараться найти способы уменьшения рисков.

"И не зря на встрече политических советников лидеров Нормандского формата в Берлине 3 июля было потрачено 11 часов. По большому счету, речь шла как раз о безопасности. Мы же помним, что первые пункты Комплекса мер по выполнению Минских соглашений как раз говорят о прекращении огня и режиме тишины. Потому что с этого начинается деэскалация любого военного противостояния. И говорить о каких-то мирных инициативах легче и проще, в том числе в обществе, когда прекращается война. Когда в сводках перестают звучать цифры об убитых и раненых", - подчеркнул он.

Теги: #перемирие #оос #резников
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