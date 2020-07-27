Политика

16:31 27.07.2020

Украина имеет полное право требовать возвращения представителей РФ в СЦКК из-за нарушений перемирия, считает Гармаш

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Украина имеет полное право требовать возвращения представителей РФ в СЦКК из-за нарушений перемирия, считает Гармаш

У Украины есть полное право требовать возвращения представителей Российской Федерации в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в связи с нарушениями договоренностей о режиме устойчивого прекращения огня на Донбассе, считает привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш.

"Никто и не думал, что это перемирие будет действительно окончательным и всеобъемлющим. Но чтоб так скоро... Думаю, его судьбу решило предложение нашего президента подписать его на уровне глав Нормандской четверки. Россия сделает все, чтоб не признать стороной конфликта и не брать на себя ответственность за войну на Донбассе... Зато теперь у Украины есть полное право, понятное западным партнерам, требовать возвращения представителей России в СЦКК. Раз та сторона, которой Путин так упорно пытается придать субъектность, не способна нести ответственность за свои слова и действия, то кто-то же должен отвечать за них. Наверное, тот, кто им платит...", - написал он в понедельник на своей странице в Facebook.

В свою очередь другой представитель ОРДО от Украины, журналист Денис Казанский отметил, что, как он и прогнозировал, "надолго перемирия не хватило".

"Боевики нарушили его почти сразу же. Имеем очередное подтверждение недоговороспособности российской стороны и новый повод требовать очередного усиления санкций против РФ. Посмотрим, как поведут себя власти теперь", - написал он на своей странице в соцсети.

Теги: #перемирие #ткг #гармаш
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