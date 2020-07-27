Политика

14:01 27.07.2020

Новых дат встреч министров "нормандского формата" пока нет - МИД ФРГ

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Новых дат встреч министров "нормандского формата" пока нет - МИД ФРГ

Вопрос о дате возможной встречи министров стран "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе пока остается открытым, заявил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Никаких новых дат пока нет, работа продолжается", - сказал Бургер в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин 26 июля обсудили по телефону выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже. Договоренности касаются планов реализации минского соглашения по урегулированию ситуации в зоне конфликта.

В "нормандский формат" урегулирования ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина и Франция.

Теги: #нормандский_формат #германия #мид
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