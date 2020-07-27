Политика

12:44 27.07.2020

Около 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 60% отмечают ухудшение экономического положения

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Около 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 60% отмечают ухудшение экономического положения

19% украинцев считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, и 68% - противоположного мнения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 15-20 июля 2020 года.

Более 60% опрошенных считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, четверть полагают, что оно не изменилось, и только 8% респондентов отметили улучшение.

В то же время настроения относительно будущего более оптимистичны: 17% считают, что в ближайшие шесть месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 35% считают, что она не изменится, и 40% - ожидают ухудшения. Однако в долгосрочной динамике процент тех, кто ожидает улучшения, падает, наряду с этим несколько уменьшается и чувство эмоции надежды (26%) среди населения, а разочарование остается эмоцией, которую испытывают больше всего (43%).

Причину возможного экономического кризиса 57% опрошенных видят в некомпетентности власти, хотя 26% считает, что экономический упадок наступит из-за пандемии коронавируса, а 8% - что причиной упадка станет война на Донбассе. В ходе опроса, который проходил в июне, месяцем ранее, такие ответы завали 53%, 32% и 6% опрошенных соответственно.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Теги: #политика #соцопрос #рейтинг #экономика
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