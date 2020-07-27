Полноценность и длительность прекращения огня на Донбассе полностью зависит от РФ – посольство Канады в Украине

Посольство Канады в Украине выразило надежду на то, что прекращение огня на Донбассе будет полным и длительным, отметив, что это полностью зависит от России и боевиков, которых она поддерживает.

"Мы надеемся, что на этот раз прекращение огня будет полным и длительным, как главная точка отсчета, без которой нельзя достичь прочного мира. Это полностью зависит от России и боевиков, которых она поддерживает, соблюсти свои обещания и выполнить международные обязательства России", - говорится в сообщении посольства в Twitter в понедельник.

В диппредставительстве подчеркнули, что эта неделя будет определяющей для предоставления надежды на мирное урегулирование на Донбассе, прекращения человеческих потерь и уничтожения домов и инфраструктуры.

"Мы приветствуем украинскую власть и народ Украины за их усилия и преданность остановке конфликта", - отметили в посольстве.