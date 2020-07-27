Политика

10:30 27.07.2020

В Анкаре получили обновленные списки украинских политзаключенных в РФ - посол Турции

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В Анкаре получили обновленные списки украинских политзаключенных в РФ - посол Турции

Недавно в Анкаре получили обновленные списки украинских политзаключенных в России, в том числе крымских татар, сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, подчеркнув, что тема освобождения украинских политзаключенных всегда находится на повестке дня Турции.

"Когда наши делегации на высоком уровне, включая наших президентов, ведут переговоры с украинскими делегациями, эти темы всегда находятся на нашей повестке дня. Мы получаем обновленные списки, говорим о недавних изменениях в ситуации. И мы продолжим использовать все средства, доступные нам, для того, чтобы, как только можно содействовать решению этой проблемы. Мы недавно получили обновленные списки, которые сейчас находятся в Анкаре. И мы продолжим помогать нашим крымскотатарским и украинским друзьям в этом процессе", - сказал Гюльдере в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, посол подчеркнул, что Турция не признала аннексию Крыма Россией, и не будет ее признавать.

"Позиция Турции относительно Крыма четкая и неизменная с 2014 года. Мы не признали аннексию и не будем ее признавать. Эта официальная позиция была подчеркнута еще раз в ходе визитов президента Турции, министра обороны Турции в Киев, а министра (иностранных дел Украины – ИФ-У) Кулебы - в Анталью. Мы продолжаем нашу политику непризнания аннексии Крыма и политику помощи Украине через двусторонние механизмы, а также используем наши каналы диалога с другими сторонами", - отметил он.


Полный текст интервью с Ягмуром Ахметом Гюльдере будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #посол #турция #гюльдере #политзаключенные
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