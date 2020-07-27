Текст соглашения о ЗСТ между Турцией и Украиной будет доработан в скором времени - посол

Текст соглашения о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной будет доработан в скором времени, сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

"Я считаю, что обе стороны прикладывают все усилия, чтобы выйти на общую позицию. В прошлую пятницу (17 июля – ИФ-У) у нас был раунд переговоров, который прошел в онлайн-режиме. Снова-таки, мы видим, что коронавирус нас не замедляет. Я надеюсь, что в соответствии с инструкциями наших президентов, мы сможем окончательно доработать текст как можно быстрее", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Гюльдере, Турция и Украина охватили очень важные вопросы в плане заключения этого соглашения.

"Президенты обеих стран имеют четкие инструкции, они повторили их в феврале, когда встретились в Киеве, а именно заключить это соглашение как можно скорее. Несомненно, когда речь идет о таких двух больших экономиках, как Турция и Украина, мы говорим о 120 млн людей, различных конкурирующих отраслях, в которых одна сторона иногда имеет очень важные конкурентные преимущества над другой. Очевидно, в обеих странах есть круги, которые имеют опасения относительно этого соглашения", - пояснил дипломат.

Вместе с тем, Гюльдере подчеркнул, что соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной является беспроигрышным для обеих сторон.

"Когда я слышу все эти аргументы о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией, как негативно она повлияет на некоторые секторы, я считаю, что нам надо смотреть на более широкую картину и дополнительное преимущество, которое принесет это соглашение нашим экономикам и, в конце концов, потребителям в Украине и Турции. Как говорит президент Зеленский, это "казан-казан", то есть беспроигрышное соглашение", - отметил посол.

Он добавил, что на данный момент продолжается работа над определением даты следующего Стратегического совета высокого уровня на уровне президентов Украины и Турции.



Полный текст интервью с Ягмуром Ахметом Гюльдере будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".