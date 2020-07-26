Зеленский и Путин отметили важность успешной реализации парижских договоренностей для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже.

"Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита "Нормандской четверки" в Берлине", - сообщает в воскресенье пресс-служба президента Украины.