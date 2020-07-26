Зеленский и Путин обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО и закон о децентрализации, который предусматривает изменения в конституцию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО и закон децентрализации, который вносит изменения в Конституцию Украины.

"Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины", - сообщает в воскресенье пресс-служба президента Украины.