Путин в разговоре с Зеленским поддержал достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе – Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже.

"Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность", - сообщает в воскресенье пресс-служба президента Украины.

Зеленский и Путин согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.