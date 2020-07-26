Политика

17:52 26.07.2020

Режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, зафиксированных с участием ОБСЕ – Минобороны Украины

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Режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, зафиксированных с участием ОБСЕ – Минобороны Украины

В Министерстве обороны Украины подчеркивают, что полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, которые зафиксированы с участием представителей ОБСЕ.

"Вооруженные силы Украины будут придерживаться достигнутых политических договоренностей, и будут действовать в соответствии с международными миротворческими практиками", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Минобороны в воскресенье.

В то же время, в украинском оборонном ведомстве обращают внимание на то, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, права действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры.

При этом, напоминают в Минобороны, ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего Генеральным штабом созданы соответствующие дополнительные резервы.

"В эффективной реализации договоренностей, которые вступают в силу с 27 июля заинтересованы все, кто желает мира и территориальной целостности нашей страны. Украинские воины есть и будут на передовой, где куется наша общая победа. Они приложат все усилия для реализации мирных планов политического руководства Украины", - подчеркнули в Минобороны страны.

Теги: #оос #минобороны #обсе #ордло
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