Минэкономики и депутаты проконсультируются с международными партнерами, чтобы законопроект о локализации не нарушал обязательств Украины - Корниенко

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также руководители фракции «Слуга народа» в Верховной Раде будут проводить консультации с международными партнерами, чтобы принятый в 1-ом чтении законопроект №3739 о локализации не противоречил международным обязательствам Украины, заявил первый заместитель председателя фракции и руководитель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Надо понять один момент: должны ли мы выполнять обязательства перед международными партнёрами? Абсолютно должны - это наши партнеры, мы вместе работаем, мы идём в Европейский союз, интегрируемся в мировую экономику, мы должны быть в той дорожной карте, в которой мы уже несколько лет находимся. (...) Должны ли мы параллельно работать над защитой и развитием собственной экономики? Также должны. Мы вот между этими двумя полюсами мы должны найти тот механизм, который не будет нарушать международные договора, не будет вызывать возражений у международных партнеров, но в тоже время будет помогать нашей экономике расти», - сказал Корниенко в субботу на брифинге в ходе партийного тренинга «Слуги народа» в КВЦ «Парковый».

По словам депутата, некоторые положения законопроекта №3739, который был принят Радой в первом чтении, противоречат международным договорам Украины и Кабмин вместе с депутатами будут вести переговоры с партнерами, чтобы получить вариант текста, который удовлетворит и украинских производителей и будет отвечать нормам, под которыми Украина подписалась в рамках соглашения об Ассоциации с ЕС.

«Локализация - это распространённое явление, во многих странах оно есть и по разному реализовано. Та модель, которая предложена авторами и под ней подписались все руководители фракции подписались под ней на первое чтение, она действительно может рассматриваться партнерами, как определённый выход за рамки наших договоров. Мы сейчас проводим консультации, из проводит и Минэкономразвития и мы, как руководители фракции с нашими международными партнерами и правительство много над этим работает, чтобы выйти на ту модель локализации, на те условия, которые не будет противоречить международным договорам Украины, но будут выполнять свою основную задачу - поддержку нашей промышленности, которая в это время точно нуждается в дополнительных стимулах и со стороны государства, потому что падение промышленного производства и нам нужно постепенно говорить о том, что мы в Украине тоже можем и должны промышленные товары производить», - добавил первый заместитель председателя фракции.

Корниенко отметил, что локализация производства будет касается именно предприятий и будет мало ощутима для конечного потребителя.

«Это локализация промышленная, там очень мало что коснётся конечного потребителя. Это касается производителей большой техники, добывающей промышленности - это все развитие промышленности. Поэтому мы будем проводить дальше консультации, сейчас есть время на подачу правок ко второму чтению. Я думаю, что ближе к сентябрю и в сентябре будем проводить консультации и определять тот формат закона, который будет приемлемым для международных обязательств Украины и при этом развивать нашу экономику и промышленность», - уточнил нардеп.