Политика

16:20 25.07.2020

Зеленский контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут купить вакцину против COVID-19

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Зеленский контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут купить вакцину против COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут закупить вакцину против COVID-19, как только она появится на фармрынке.

Глава государства, как сообщает офис президента, в субботу провел традиционное совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране и меры по предотвращению распространения коронавируса.

Зеленский поинтересовался продвижением своей задачи по пребыванию Украины в очереди на получение вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена.

«Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди », - подчеркнул президент.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по заданию президента проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о последних данные по распространению инфекции, отметив, что сегодня зафиксирован еще один антирекорд заражения - 1106 человек. Среди лидеров по количеству выявленных новых больных – Ровенская область, город Киев и Львовская область. Показатель заболеваемости вырос до 64,1 человека на 100 000 населения. По словам главы правительства, будет обращено внимание на Закарпатье, Волынь, Львовскую и Буковину в связи с заполнением койкомест в опорных больницах, чтобы обеспечить их достаточное количество. В Закарпатье заполнение составляет 64%, в трех других регионах - более 40%.

Шмыгаль также обратил внимание на то, что Черновицкая область значительно улучшила показатели по заболеваемости и уверенно отошла от лидерства по распространению COVID-19 благодаря жестким мерам, которых придерживался регион несколько месяцев.

Дополнительно главе государства сообщили, что после пожара на Луганщине уже восстановлен 301 жилой дом.

Теги: #коронавирус #зеленский #вакцина #украина
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