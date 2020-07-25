Политика

12:47 25.07.2020

Шмыгаль надеется на скорейшее начало работы над совместной декларацией саммита "Восточного партнерства"

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Шмыгаль надеется на скорейшее начало работы над совместной декларацией саммита "Восточного партнерства"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи в Брюсселе с Высоким представителем Европейского Союза Жозепом Борелем выразил надежду, что в ближайшее время удастся начать работу над совместной декларацией 6-го саммита "Восточного партнерства", сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Украина ожидает результативность и готова приложить максимум усилий для успешного саммита. Декларация должна подтвердить европейские стремления и европейский выбор партнеров, а также поддержку их территориальной целостности в рамках международно признанных границ", - отметил Шмыгаль.

По мнению премьер-министра, новая повестка дня саммита "Восточного партнерства" на период после 2020 года должна содержать следующие ключевые задачи:

- начало дополнительного формата диалога "ЕС + 3 ассоциированных партнера";

- усиление сотрудничества в сфере безопасности;

- постепенная интеграция партнеров во внутренний рынок ЕС;

- распространение на партнеров преимуществ Единого цифрового рынка и снижение тарифов на роуминг с ЕС;

- доступ к Единой зоне платежей в евро (SEPA)

- заключение соглашений об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA).

Глава правительства также подчеркнул, что стороны должны приложить максимум усилий для реализации тех задач из "20 достижений до 2020 года", которые до сих пор остаются невыполненными.

"Я имею в виду подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве. Необходимо найти возможность подписать это соглашение с Украиной как можно скорее … Мы рассчитываем на поддержку Европейской комиссии в этом вопросе. Это будет способствовать дальнейшему развитию украинской авиационной отрасли, увеличению количества полетов и пассажирских перевозок", - добавил премьер.

Теги: #шмыгаль
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