Политика

22:25 24.07.2020

Британский премьер признал, что в начале эпидемии коронавируса в стране были сделаны ошибки

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Британский премьер признал, что в начале эпидемии коронавируса в стране были сделаны ошибки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился с тем, что его правительство допустило ошибки, когда в Соединенном Королевстве началась вспышка коронавирусной инфекции.

"Мы в первые несколько недель и месяцев не осознавали проблему, связанную с вирусом, так, как следовало", - сказал Джонсон в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си.

"Я думаю, что единственное, чего мы, вероятно, не видели в начале, это масштабы, в которых вирус передается от человека к человеку в бессимптомной форме", - пояснил британский премьер.

Джонсон согласился с тем, что необходимо "извлечь уроки из того, что произошло".

"Может быть, было и то, что мы могли бы сделать иначе, и, конечно, будет время понять, что именно мы могли бы сделать по-другому", - добавил он.

По состоянию на 24 июля в Великобритании зафиксировано почти 300 тыс. случаев заражения COVID-19. От последствий заражения вирусом умерли более 45,5 тыс. человек.

Теги: #великобритания #ошибки #коронавирус #премьер
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