Комиссию по сотрудничеству Украина-Китай важно провести до конца 2020 года - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что Комиссию по сотрудничеству Украина-Китай важно провести до конца 2020 года.

"Мы придаем большое значение углублению стратегического партнерства между нашими странами и надеемся на быстрое преодоление пандемии COVID-19. Это позволит провести в Пекине в этом году 4-е заседание Комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и Китая ", - цитирует Стефанишину пресс-служба вице-премьер-министра по результату встречи с послом Китая в Украине Фань Сяньжунем

По ее словам, Украина является важным логистическим мостиком, который соединяет транспортные пути из Китая в ЕС, а возможности для торговли и инвестиций в Украину из Китая становятся еще более привлекательными, учитывая привлечения Украины к инициативе КНР "Один пояс, один путь".

Стефанишина также добавила, что рост объемов двусторонней торговли Украина-Китай является важным сигналом об общем интересе бизнеса и новые перспективы для развития торгово-экономических отношений.

Кроме того, она подчеркнула, что важным для усиления бизнес и культурно-гуманитарного взаимодействия Украина-Китай является восстановление прямого регулярного авиасообщения между Киевом и Пекином.