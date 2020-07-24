Политика

14:57 24.07.2020

МИД Украины разработало "Стратегию деоккупации Крыма"

2 мин читать
МИД Украины разработало "Стратегию деоккупации Крыма"

Министерство иностранных дел Украины разработало документ "Стратегия деоккупации Крыма", однако на данный момент он не публичный, и является частью большой стратегии деоккупации полуострова, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Стратегически, мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма. Он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба, и это лишь только часть большой стратегии деоккупации, и мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить", - сказала она в эфире программы "На самом деле: Крым" на телеканале "Дом".

По словам замминистра, усилия МИД будут направлены на создание формализованной площадки, посвященной Крыму.

"Если мы говорим об этой платформе, ее задача в первую очередь формализовать, систематизировать постоянный диалог и координацию международных усилий на самом высоком политическом уровне. У нас на данный момент готова концепция этой платформы, она сейчас проходит некие стадии внутренних обсуждений. Однозначно, эта стратегия должна быть согласована с президентом Украины, и с его подачи эта концепция платформы будет реализована", - пояснила Джапарова.

Она добавила, что как только концепция платформы будет согласована, начнется более масштабное, широкое поле политических консультаций с партнерами Украины.

"Потому что без участия партнеров эта платформа не осуществится", - подчеркнула замглавы МИД.

Теги: #крым #джапарова #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:23 24.07.2020
Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране авиалайнера МАУ подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране авиалайнера МАУ подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет

13:20 24.07.2020
МИД финализировал концепцию создания специального международного формата для Крыма – премьер Шмыгаль

МИД финализировал концепцию создания специального международного формата для Крыма – премьер Шмыгаль

09:35 24.07.2020
Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ прошла удачно, сообщил замглавы МИД Украины

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ прошла удачно, сообщил замглавы МИД Украины

20:13 23.07.2020
В Крыму состоялось первое заседание по делу Джемилева - адвокат

В Крыму состоялось первое заседание по делу Джемилева - адвокат

15:32 21.07.2020
Швейцария не признает аннексию Крыма - Зоммаруга

Швейцария не признает аннексию Крыма - Зоммаруга

12:33 21.07.2020
Кулеба: Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности. в Германию

Кулеба: Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности. в Германию

11:40 21.07.2020
Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при условии возобновления полного суверенитета Украины над временно оккупированным полуостровом – Кулеба

Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при условии возобновления полного суверенитета Украины над временно оккупированным полуостровом – Кулеба

11:11 21.07.2020
Посольства Украины в Нигерии и Великобритании занимаются освобождением 6 украинских моряков, захваченных пиратами у берегов Нигерии

Посольства Украины в Нигерии и Великобритании занимаются освобождением 6 украинских моряков, захваченных пиратами у берегов Нигерии

11:09 21.07.2020
В условиях пандемии для украинцев уже открыты 39 стран - Кулеба

В условиях пандемии для украинцев уже открыты 39 стран - Кулеба

10:30 21.07.2020
Иранская делегация готова на этой неделе прибыть в Украину для ведения переговоров о компенсациях

Иранская делегация готова на этой неделе прибыть в Украину для ведения переговоров о компенсациях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Комиссию по сотрудничеству Украина-Китай важно провести до конца 2020 года - Стефанишина

МИД финализировал концепцию создания специального международного формата для Крыма – премьер Шмыгаль

Закон о медиа должен сохранить свободу слову в Украине – Разумков

Разумков считает целесообразным принять закон об оппозиции на следующей сессии

В "Слуге народа" предлагают ввести штрафы за пропаганду гомосексуализма

ПОСЛЕДНЕЕ

Комиссию по сотрудничеству Украина-Китай важно провести до конца 2020 года - Стефанишина

Закон о медиа должен сохранить свободу слову в Украине – Разумков

Правительство готово внести на рассмотрение парламента законопроект о ратификации Стамбульской конвенции - Стефанишина

Разумков считает целесообразным принять закон об оппозиции на следующей сессии

Предложений о проведении внеочередной сессии в Раду не поступало - Разумков

В "Слуге народа" предлагают ввести штрафы за пропаганду гомосексуализма

Зеленский отмечает, что соблюдение режима прекращения огня должно быть детализировано, как и все остальные пункты Минских соглашений

Окружной админсуд просят обязать Минюст обратиться в суд о запрете "Партии Шария"

Украина хочет, чтобы тема обновления Соглашения об ассоциации была главной на саммите Украина-ЕС – Шмыгаль

ЕС будет продолжать поддерживать Украину – Домбровскис

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА