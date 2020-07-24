МИД Украины разработало "Стратегию деоккупации Крыма"

Министерство иностранных дел Украины разработало документ "Стратегия деоккупации Крыма", однако на данный момент он не публичный, и является частью большой стратегии деоккупации полуострова, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Стратегически, мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма. Он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба, и это лишь только часть большой стратегии деоккупации, и мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить", - сказала она в эфире программы "На самом деле: Крым" на телеканале "Дом".

По словам замминистра, усилия МИД будут направлены на создание формализованной площадки, посвященной Крыму.

"Если мы говорим об этой платформе, ее задача в первую очередь формализовать, систематизировать постоянный диалог и координацию международных усилий на самом высоком политическом уровне. У нас на данный момент готова концепция этой платформы, она сейчас проходит некие стадии внутренних обсуждений. Однозначно, эта стратегия должна быть согласована с президентом Украины, и с его подачи эта концепция платформы будет реализована", - пояснила Джапарова.

Она добавила, что как только концепция платформы будет согласована, начнется более масштабное, широкое поле политических консультаций с партнерами Украины.

"Потому что без участия партнеров эта платформа не осуществится", - подчеркнула замглавы МИД.