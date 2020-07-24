Политика

11:42 24.07.2020

Закон о медиа должен сохранить свободу слову в Украине – Разумков

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Закон о медиа должен сохранить свободу слову в Украине – Разумков

Закон о медиа должен сохранить свободу слова, убежден председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Закон о медиа должен сохранить в первую очередь то, что является большим достижением Украины, а это - свобода слова. Это было, это есть, и я уверен, это так должно быть и в будущем", - сказал Разумков в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

По словам спикера, у него, как и у многих других народных депутатов, есть к этому законопроекту вопросы.

"Там есть корректные и правильные вещи, но также есть вопросы, которые, несмотря на то, что он доработан, возможно, надо будет корректировать", - отметил Разумков.

Теги: #медиа #разумков #закон
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