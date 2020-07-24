Политика

11:23 24.07.2020

Правительство готово внести на рассмотрение парламента законопроект о ратификации Стамбульской конвенции - Стефанишина

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Правительство готово внести на рассмотрение парламента законопроект о ратификации Стамбульской конвенции - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что Кабинет министров Украины готов внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о ратификации Стамбульской конвенции.

"В ближайшее время правительство будет готов внести законопроект о ратификации Стамбульской конвенции на рассмотрение парламента. Сейчас наш фокус на лучшем внедрении этого законодательства, необходимо продемонстрировать на примерах в Украине, что такое законодательство эффективно работает", - цитирует Стефанишину пресс-служба вице-премьера.

По ее мнению, сегодня Украина на шаг ближе к ратификации Стамбульской конвенции, поскольку парламент предыдущего созыва уже принял законы, которые фактически вводят основные положения документа.

Ранее Стефанишина заявляла, что Стамбульскую конвенцию можно ратифицировать с оговорками относительно конкретных статей.

Как сообщалось, Министерство социальной политики Украины разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия в новой редакции с оговорками, что Украина оставляет за собой право не применять отдельные положения Конвенции и не менять свое законодательство относительно институтов брака и усыновления.

В мае 2019 года руководители 24 дипломатических миссий в Украине констатировали уязвимость ЛГБТИК-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квир) перед сексуальной дискриминацией, включая преступления на почве ненависти. Дипломаты также призывают Украину полностью имплементировать Национальную стратегию по правам человека и соответствующий план действий, ратифицировать Стамбульскую конвенцию и совершить другие необходимые шаги для обеспечения осуществления всесторонних антидискриминационных мер.

Законопроект о ратификации Стамбульской конвенции был внесен пятым президентом Украины Петром Порошенко на рассмотрение парламента 8-го созыва в ноябре 2016 года. Но поскольку законопроект не был принят в первом чтении за основу, и в связи с прекращением полномочий президента Украины, которым законопроект был внесен, в соответствии с ч.3 ст.105 Регламента Верховной Рады он был снят с рассмотрения 20 мая 2019 года, в день инаугурации президента Владимира Зеленского.

В начале июня в ответе на петицию в Офисе президента заявили, что Зеленский внесет на рассмотрение Рады законопроект о ратификации Стамбульской конвенции после предоставления Министерством иностранных дел Украины.

Теги: #стефанишина #стамбульская_конвенция #кабмин
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