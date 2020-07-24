Предложений о проведении внеочередной сессии в Раду не поступало - Разумков

В Верховную Раду пока не поступало предложений о проведении внеочередной сессии ни от народных депутатов, ни от президента Украины, заявляет спикер парламента Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня не поступало предложений или обращений от депутатских фракций или групп, народных депутатов или президента Украины о созыве внеочередной сессии", - сказал Разумков в пятницу в эфире телеканала "Украина-24", отвечая на вопрос, когда соберется парламент на внеочередную сессию для ратификации меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи ЕС.

Он напомнил, что глава парламента может созвать внеочередную сессию по инициативе или главы государства, или 150 народных депутатов.

"Если будут такие инициативы. Мы говорили об этом и раньше. Верховная Рада готова работать, готова работать и в режиме внеочередных сессий", - отметил Разумков.