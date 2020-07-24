Политика

09:53 24.07.2020

В "Слуге народа" предлагают ввести штрафы за пропаганду гомосексуализма

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В "Слуге народа" предлагают ввести штрафы за пропаганду гомосексуализма

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис предлагают ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма в Украине.

Соответствующий законопроект № 3917 зарегистрирован в парламенте, сообщает сайт Верховной Рады.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях касательно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма.

Законопроект предлагает расширить Кодекс новой статьей "Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека".

Депутаты предлагают штрафовать граждан за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, а юридических лиц - в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно законопроекту, публичная пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, которая выражается в публичной демонстрации образа жизни лиц, имеющих однополые сексуальные отношения или идентифицируют себя с полом, противоположным их биологической ориентации и поведению, влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека, служебным или должностным лицом, а также содействие такой пропаганде, - влечет наложение штрафа в размере восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в законопроекте.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его цель - усиление охраны семьи, детства, материнства и отцовства на законодательном уровне.

Теги: #законопроект #пропаганда #гомосексуализм #слуга_народа
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