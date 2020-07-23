Политика

18:18 23.07.2020

Зеленский отмечает, что соблюдение режима прекращения огня должно быть детализировано, как и все остальные пункты Минских соглашений

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Зеленский отмечает, что соблюдение режима прекращения огня должно быть детализировано, как и все остальные пункты Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина будет настаивать на детализации механизмов контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе, как на детализации других пунктов Минских соглашений.

"Это обобщенное заявление (о достижении договоренностей по режиму устойчивого прекращения огня на Донбассе с 27 июля – ИФ): детальнее по этому заявлению мы должны идти в Минском формате, есть такая договоренность. В Минском формате всё должно быть детально выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как, как передается эта информация. То есть это будет отдельная история, она очень долгая. Это только первый шаг, а потом будет второй шаг. Если первый шаг сейчас стороны подпишут, то все подпишут второй шаг. Для нас сейчас это самое главное, чтобы что-то у нас было с вами на бумаге, кроме просто пункта "прекращения огня", - сказал он на брифинге в четверг в Станице Луганской.

Зеленский указал, что тактика Украины заключается в том, что она хочет расшифровки каждого пункта Минских соглашений.

"Тогда мы будем видеть: мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, кто отвечает. Эти вопросы, которые интересуют вас, есть в Минске, есть на Банковой, и мы их каждый раз поднимаем. Нам нужны детали - в этих деталях и будут ответы на все вопросы", - подчеркнул он.

Теги: #зеленский #минские_соглашения #донбасс
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