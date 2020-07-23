ЕС будет продолжать поддерживать Украину – Домбровскис

Европейский союз поддерживал и будет продолжать поддерживать Украину, заверяет исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

"ЕС продолжает поддерживать Украину политически, поддерживая суверенитет и территориальную целостность страны, финансово и посредством секторального сотрудничества… Мы будем продолжать плодотворное сотрудничество между Украиной и ЕС", - заявил он журналистам в четверг в Брюсселе по окончании встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Домбровскис особо отметил, что первый зарубежный визит украинский премьер-министр совершил в Брюссель. "Это демонстрирует очень сильные связи и сотрудничество между Украиной и ЕС", - уверен он.

Исполнительный вице-президент отметил, что в ходе встречи стороны детально обсудили финансовую поддержку, "которую уже предоставил ЕС, срочную помощь, которая связана с кризисом Covid-19", а также подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении макро-финансовой помощи EUR1,2 млрд". "Это – сильный сигнал продолжающегося тесного сотрудничества между Украиной и ЕС", - подчеркнул он.

По словам Домбровскиса, также обсуждался вопрос повестки дня реформ украинского правительства. "Мы приветствуем его (правительства) обязательства (проводить реформы). С нашей стороны мы отметили вопрос независимости Центрального банка Украины, что важно не только для финансовой стабильности Украины, но и для нашего дальнейшего успешного сотрудничества", - особо отметил он.

Говоря об условиях, которые Украина должна выполнить для получения второго транша макрофинансовой помощи, исполнительный вице-президент выразил уверенность, что их можно будет выполнить уже до конца этого года, и сообщил, что они связаны с продолжением реформ, которые Украины проделала в предыдущие годы. В качестве примера Домбровскис назвал реформы в сфере управления и верховенства права, государственного финансирования, предпринимательства.