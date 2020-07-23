Украина проведет фундаментальный анализ Соглашения об ассоциации с ЕС на предмет уточнений - премьер

Украина проведет фундаментальный анализ Соглашения об ассоциации с ЕС на предмет уточнений, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы хотим сделать фундаментальный анализ Соглашения об ассоциации с ЕС, а также посмотреть, как изъять из нее возможные ошибки или проблемы, которые преграждают наше продвижение на европейский рынок", - сказал премьер в ходе рабочего визита в Брюсселе в четверг.

Кроме того, премьер добавил, что Украина намерена интенсифицировать подписание этого соглашения – "чтобы допустить промышленные товары и включиться в новый диалог в сфере телекоммуникаций".