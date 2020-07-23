Политика

14:29 23.07.2020

Во Львовский горсовет проходят 6 партий, а мэром жители города пока видят Садового – опрос

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Во Львовский горсовет проходят 6 партий, а мэром жители города пока видят Садового – опрос

Шесть политических партий прошли бы во Львовский горсовет, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» среди жителей Львова.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции во Львове руководитель «Рейтинга» Алексей Антипович, лидером среди партий является «Европейская солидарность» – за нее готовы голосовать 28,2% из тех, кто определился с выбором и придет на избирательные участки.

Вторая позиция у «Самопомочи», – 18,6%, за «Голос» готовы отдать голоса 9,8% опрошенных, а за «Слугу народа» – 7,6%. ВО Свобода» набирает 5,7%, а «Батькивщина» – 5,6%.

Что же касается потенциальных кандидатов на пост городского головы, то лидером является действующий мэр Андрей Садовой –38,1% опрошенных. Представителя «Свободы» Руслана Кошулинского готовы поддержать 17,9%, нардепа от ЕС Олега Синютку 13,8%, Игоря Зинкевича 10,7%, представителя «Гражданской позиции» Владимира Гирняка – 5,4%.

В опросе приняли участие 1200 жителей будущей Львовской ОТГ, старше 18 лет. Погрешность репрезентативности – не более 2,8%. Опрос проведен 3-12 июля 2020 года.

Теги: #львов #соцопрос #выборы
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