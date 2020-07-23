Политика

14:23 23.07.2020

Лукашенко пригрозил выдворением из Беларуси иноСМИ, которые "зовут на майданы"

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Лукашенко пригрозил выдворением из Беларуси иноСМИ, которые "зовут на майданы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал выдворять из страны представителей иностранных СМИ за призывы к беспорядкам.

"Да и в правительстве у нас, министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - заявил Лукашенко на совещании в четверг.

Согласно сообщению госагентства "БелТА", Лукашенко призвал принимать в подобных случаях меры. "Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они (иноСМИ) не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", - потребовал президент.

Теги: #сми #лукашенко #беларусь
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