Политика

13:14 23.07.2020

Зеленский подписал закон о планировании использования земель

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Зеленский подписал закон о планировании использования земель

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля подписал закон, которым предлагается урегулировать вопросы установления границ и комплексного пространственного планирования территорий громад.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о планировании использования земель №2280. "За" проголосовали 320 народных депутатов.

Законопроект устанавливает, что целевое назначение земучастка определяется его собственником самостоятельно, сведения о выбранном владельцем виде целевого назначения участка вносятся в Государственный земельный кадастр. Установление и изменение вида целевого назначения земучастка его собственником не требует разработки документации по землеустройству и принятия решений органами власти, органами местного самоуправления (кроме земель обороны).

Законопроектом предлагается урегулирование вопросов установления границ общин; комплексного пространственного планирования территорий общин, при этом отменяется необходимость разработки нескольких, родственных по содержанию, видов градостроительной документации и документации по землеустройству.

Предлагается также нормирование вопросов, связанных с утверждением такой документации; нормирование формирования электронной картографической основы для планирования территории; обеспечение реальной связи программ социально-экономического развития с документацией по пространственному планированию; создание механизма учета общественных и частных интересов через общественные обсуждения.

Теги: #земля #территории #закон
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