Политика

11:57 23.07.2020

Благодаря помощи таких стран, как Швейцария, Украина не словами, а делами занимается восстановлением и реинтеграцией оккупированных территорий - Зеленский

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Благодаря помощи таких стран, как Швейцария, Украина не словами, а делами занимается восстановлением и реинтеграцией оккупированных территорий - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский благодарит Швейцарию и другие страны, которые помогают Украине, особенно, в вопросах восстановления и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Благодаря этому мы совместно можем не словами, а реальными делами показывать, что Донбасс и Крыма – это Украина. Там живут украинцы, мы не забыли о них, и мы делаем все возможное для их наискорейшего возвращения в Украину, а значит – возвращения к нормальной и безопасной жизни", - сказал он в четверг в Донецкой области после посещения КП "Компания "Вода Донбасса" с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Зеленский приветствовал новую швейцарскую программу сотрудничества с Украиной на следующие три года, от общего финансирования которой на потребности "Воды Донбасса" в 2020 году выделено 1,4 млн швейцарских франков.

Президент также сообщил, что вместе со своей швейцарской коллегой они в четверг встретят 17 грузовиков с гуманитарным грузом для Украины от Швейцарии. "15 из которых привезли химикаты и реагенты, один доставит средства индивидуальной защиты в центральную больницу Славянска, а еще один – гидролизные аппараты для очищения воды в Волноваху и Мариуполь", - отметил он.

Теги: #швейцария #зеленский #донбасс
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