Политика

09:20 23.07.2020

Благодаря стене на границе с Мексикой в США попадает меньше людей, зараженных COVID-19 – Трамп

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Благодаря стене на границе с Мексикой в США попадает меньше людей, зараженных COVID-19 – Трамп

Стена на границе с Мексикой является прекрасным средством, сдерживающим, в том числе и проникновение коронавируса в США, уверен президент США Дональд Трамп.

"Возведенная только что стена вдоль южной границы длиной 257 миль (около 415 км) оказывает крайне положительное влияние - рекордно низкое число людей прибыло к нам незаконно. Она предназначена для различных целей, но она действительно здорово помогает в том, что мы делаем сейчас для противостояния пандемии", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"К сожалению, в Мексике наблюдается рост случаев (заражений - ИФ). Это большая проблема для Мексики", - отметил Трамп.

Теги: #сша #трамп #мексика
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