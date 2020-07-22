Зеленский обсудил с резервистами ВСУ поданные им законопроекты, которые их непосредственно касаются

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями Совета резервистов Вооруженных сил Украины обсудил изменения в законодательство, касающиеся военного резерва.

"Президент обратился к присутствующим с предложением детально обсудить представленные им законодательные инициативы, которые непосредственно касаются резервистов", - сообщает в среду пресс-служба главы государства.

Первый документ, разработанный Министерством обороны Украины, предусматривает переформирование военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в соответствии с европейскими подходами. Также законопроект предлагает ввести новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период, которая предусматривает возможность призыва резервистов в особый период без объявления мобилизации на срок до шести месяцев. Такой призыв будет происходить по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины – президента Украины.

Кроме того, проект закона предлагает распространить на резервистов комплекс социальных гарантий, которые действуют для мобилизованных лиц; усовершенствовать вопросы формирования военного резерва, а также создать военный учет резервистов в государстве, в частности с помощью автоматизированной системы "Обериг" (Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов).

Второй законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об отдельных вопросах совершенствования обеспечения организации выполнения воинского долга в особый период", который также был разработан Минобороны, предусматривает льготное налогообложение физических лиц-предпринимателей в случае их призыва на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. На все время такой службы они освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что основной целью законодательных изменений является создание условий, когда боевой и профессиональный опыт резервистов можно будет максимально использовать.

Председатель Совета резервистов ВСУ Тарас Ткалич напомнил, что совет был создан в январе 2018 года и состоит на 100% из участников боевых действий и резервистов по контракту.

Зампредседателя Совета резервистов Мирослав Гай отметил, что два года члены совета работали над разработкой поправок в нормативно-правовую базу, и в этом году, благодаря поддержке и совместной работе с командованием ВСУ, представителями Генерального штаба, Офиса президента и Совета резервистов, были поданы законопроекты, которые помогут создать правовые основы функционирования системы военного резерва, территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Он выразил благодарность президенту за поддержку инициативы резервистов и вынесение на рассмотрение парламента законопроектов как неотложных. "Очень надеемся, что в сентябре они уже будут проходить первое чтение, так как эти законы важны", - указал Гай.

Зеленский подчеркнул, что все присутствующие и члены Совета резервистов – "современные герои независимой Украины, которые прошли большой профессиональный путь" на службе государству, а при необходимости готовы и сейчас в течение 24 часов встать на защиту страны, поэтому для власти является важным взаимодействие с резервистами.

"Благодаря вам мы защищаем и защитили нашу независимость и территориальную целостность от российской агрессии. И сейчас, выполнив свой долг, вы продолжаете службу в оперативном резерве своих воинских частей. Я считаю, что Украине очень повезло иметь таких героев, которых всегда характеризуют как мужественных, патриотичных и – одно из главных качеств – профессиональных людей нашей страны », - отметил президент.

Во время встречи Зеленский также вручил военным государственные награды. По словам президента, ему известно, что для большинства военнослужащих награды – не главное, и при этом выразил убеждение, что из таких деталей, как награда за боевые заслуги и их достойная оценка, складывается отношение власти к военным и их подвигам. "Думаю, что мы должны всегда и помнить, и награждать", - сказал глава государства.