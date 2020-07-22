Совет НБУ назначил замглавы Нацбанка экс-замминистра финансов Гелетия

Совет Национального банка Украины (НБУ) в среду назначил заместителем главы Нацбанка Юрия Гелетия, сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, кандидатуру Гелетия предложил глава центробанка Кирилл Шевченко.

"Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке. Гелетий пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Уверен, Юрий сможет достойно применять свои знания и опыт как член команды НБУ", – процитировала пресс-служба Шевченко.

Отмечается, что Гелетий получил образование во Львовском национальном университете им. Ивана Франко, а также прошел учебные курсы "Европейская экономика, интеграция и право" (факультет экономики и права университета г. Байройт, Германия) и "Торговая политика и коммерческая дипломатия" (Карлтонсий университет и университет Оттавы, Канада).

В 2003-2015 гг. работал в НБУ, прошел путь от экономиста первой категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора. С октября-2015 по июль-2018 занимал должность директора департамента финансовой политики Министерства финансов. С июля-2018 начал работать в должности замминистра финансов.

Гелетий в 2012 году получил степень кандидата экономических наук в Институте региональных исследований НАН Украины.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 22 июля снял Гелетия с должности замминистра финансов.