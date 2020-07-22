Политика

15:33 22.07.2020

Кабмин назначил Сеника замминистра иностранных дел, Лаврова - замминистра спорта

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Кабмин назначил Сеника замминистра иностранных дел, Лаврова - замминистра спорта

Кабинет министров Украины назначил Дмитрия Сеника заместителем министра иностранных дел по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и Виталия Лаврова заместителем министра молодежи и спорта по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. "Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений. Назначил Сеника Дмитрия Юрьевича - заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и Лаврова Виталия Александровича - заместителем министра молодежи и спорта по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - написал Мокан на своей странице в социальной сети Facebook.

Сеник был послом Украины в Республике Сингапур и по совместительству - в Брунее Даруссаламе и в Новой Зеландии.

Лавров - советник президента Федерации боевого самбо Украины, президент Киевской Федерации боевого самбо.

Кроме того, Кабмин одобрил проект распоряжения о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики Украины на Петракова Ярослава Валерьевича, который является генеральным директором директората стратегического планирования интеграции Минкультуры.

Теги: #кадры #кабмин
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