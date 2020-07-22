Шмыгаль поручил Криклию взять вопрос затонувшего танкера Delfi под личный контроль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров в среду поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию взять вопрос поднятия затонувшего танкера Delfi под личный контроль.

"История с затонувшим судном Delfi затянута и продолжаются то ли манипуляции, то ли неспособность с решением этой проблемы со стороны собственника и местных органов власти. Я прошу взять этот вопрос на личный контроль", - заявил Шмыгаль.

В свою очередь Криклий сообщил, что на этой неделе была попытка поднять танкер, но она оказалась неудачной - при ее осуществлении порвались тросы.

"До конца этой недели у них будет еще одна попытка, после чего с судовладельцем говорили, что они будут отказываться от прав на судно, и тогда всю операцию уже будет полностью координировать АМПУ (...), и тогда мы сможем независимо от судовладельца работать с ситуацией", - заявил Криклий.

Шмыгаль также поручил министру инфраструктуры отработать вопрос затонувшего танкера совместно с Администрацией морских портов Украины (АМПУ) и, при необходимости, с облгосадминистрацией, чтобы была возможность разблокировать нормальный режим судоходства и ликвидировать угрозу экологической ситуации в регионе.

Как сообщалось, ранее руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый обратился к Кабинету министров Украины с просьбой признать ситуацию вокруг танкера Delfi чрезвычайной и предложил правительству предоставить полномочия АМПУ как ответственной службе принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.

В ноябре 2019 года в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы – судно сорвало с якоря.

Администрация морских портов Украины пояснила, что изначально танкер находился в нейтральных водах и не подавал заявки на вход в порты Одесса или Южный. Но позже был подан сигнал о том, что судно терпит бедствие, осталось без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим принявший сигнал спасательно-координационный центр "Одесса" начал предпринимать меры по ликвидации аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта.

1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор. 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч.1 ст.237 УК Украины).

4 июля во время рабочей поездки в Одесскую область президент Зеленский ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Глава государства подчеркнул, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере. Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

"20 июля - это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (результата – ИФ) - этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность", - сказал тогда президент.

13 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что контролирует ход работ по подъему танкера Delfi в Одессе, и при условии ясной погоды и отсутствия волн они будут завершены до 20 июля.

21 июля АМПУ потребовала от судовладельца танкера Delfi передать ему право эвакуировать аварийный танкер.