Политика

13:09 22.07.2020

"Евросолидарность" требует освобождения активиста, задержанного после конфликта с нардепом от ОПЗЖ Волошиным

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"Евросолидарность" требует освобождения активиста, задержанного после конфликта с нардепом от ОПЗЖ Волошиным

Партия "Европейская солидарность" обратилась к правоохранительным органам с требованием немедленно освободить ветерана АТО/ООС и общественного активиста Александра Погребиского, который был задержан 21 июля.

"Обливание зеленкой - конечно, не наш метод политической борьбы. Естественно, что и Александр Погребиский никого зеленкой не обливал. Он только присутствовал на акции протеста против действий представителей "пятой колонны". Полиция не имела оснований его задерживать", - заявляют в партии, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"Особенно возмущает, что народный депутат, дерзко нарушая закон и при полном попустительстве со стороны правоохранителей, ударил ветерана, нанеся ему телесные повреждения. Человек перед произволом депутата был абсолютно беззащитен и не имела возможности даже увернуться", - добавили в партии.

В "Евросолидарности" считают, что задержание Погребиского – очередная попытка очернения ветеранского движения и пример избирательного правосудия в Украине.

"Мы требуем немедленного освобождения Александра Погребиского", - настаивают в политсиле.

Как сообщалось, 17 июля Волошин, выступая с трибуны Рады по поводу голосования за постановление о нелегитимности голосования за поправки в Конституцию РФ в оккупированном Крыму (№3736) сказал: "Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают, которая не имеет суверенитета. Я вчера специально не пришел на это торжественное собрание (Торжественное заседание Рады по поводу 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины – ИФ-У), потому что нечего отмечать".

21 июля около полудня возле Верховной Рады на улице Грушевского в Киеве неизвестные облили Волошина жидкостью зеленого цвета. Правоохранители задержали двух человек.

Теги: #опзж #евросолидарность #волошин #активисты
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