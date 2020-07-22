Политика

12:40 22.07.2020

Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы по украинскому законопроекту о референдуме

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Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы по украинскому законопроекту о референдуме

Комиссия Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) обнародовала свои срочные выводы по законопроекту о народовластии через всеукраинский референдум (№3612), среди которых рекомендация разъяснить связь между референдумами всенародных инициатив об отмене законов и о решении вопросов общегосударственного значения.

"Рекомендуется разъяснить связь между референдумом всенародных инициатив об отмене законов или части законов и референдумом по решению вопросов общегосударственного значения", - говорится в документе, обнародованном на сайте Совета Европы и который будет рекомендован для утверждения на 124-м пленарном заседании Венецианской комиссии с 8-9 октября 2020 года.

Согласно рекомендациям, процедура проведения всенародного инициативного референдума должна предусматривать роль парламента перед голосованием, а также, при необходимости, после голосования, а последствия одобрения народной инициативы должны быть определены в законе.

Венецианская комиссия также обратила внимание на необходимость ввести дополнительные положения в законопроект, направленные на обеспечение равных возможностей для сторонников и противников тех вопросов, которые вынесены на референдум, относительно комиссий по проведению референдума. Рекомендуется также продлить срок для сбора подписей для референдумов по народной инициативе и проверять все подписи.

"Рекомендуется гармонизировать законопроект с избирательным законодательством для дальнейшего усиления механизмов доступности референдумов для лиц с ограниченными возможностями и создать механизмы, которые практически будут способствовать эффективному и содержательному выполнению избирательных прав внутренне перемещенных лиц", - говорится в выводах Венецианской комиссии.

Комиссия рекомендует рассмотреть возможность синхронизации положений законопроекта о финансировании кампании референдума с законодательством о финансировании политических партий.

Эксперты рекомендуют исключить положение об электронном голосовании из законопроекта и урегулировать их позднее в отдельном законе о местных, парламентских и президентских выборах.

Венецианская комиссия советует пересмотреть ограничения и запреты по проведению агитационных мероприятий и отмечает, что в законопроекте должны быть "конкретные статьи о предупредительных и эффективных санкциях относительно нарушений против СМИ".

Теги: #референдум #украина #мнение #венецианская_комиссия
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