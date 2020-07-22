В профильном комитете Рады надеются, что парламент рассмотрит законопроект о медиа в первом чтении в сентябре - Кравчук

Верховная Рада рассмотрит законопроект №2693-д "О медиа" в первом чтении в сентябре текущего года, рассчитывают в парламентском комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.

"Мы, как комитет, выступаем за его рассмотрение в первом чтении в сентябре, то есть в начале работы четвертой сессии Верховной Рады", - сказала заместитель председателя комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в ходе онлайн-обсуждения законопроекта в среду.

Народный депутат также сообщила, что уже начата подготовка сравнительной таблицы с возможными доработками ко второму чтению законопроекта.

Кравчук выразила надежду, что после принятия законопроекта о медиа украинские СМИ будут иметь возможность принимать участие в программе Европейского союза "Креативная Европа".

Как сообщалось, 1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики сообщил, что будет рекомендовать парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о медиа. Председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля над деятельностью онлайн-медиа.

11 июля представительство ЕС в Украине призвало Верховную Раду принять законопроект "О медиа" в первом чтении в течение текущей на тот момент парламентской сессии, что позволит продлить его дальнейшее обсуждение и доработку с привлечением всех заинтересованных сторон, однако этого так и не произошло.

20 июля после закрытия третьей парламентской сессии председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о медиа "требует, мягко говоря, доработки" и спрогнозировал, что Рада приступит к его рассмотрению "ближе к сентябрю или в сентябре".